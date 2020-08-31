В Петербурге в школе провели эвакуацию из-за пожара

В Санкт-Петербурге в школе произошло возгорание холодильного оборудования на площади 6 кв. м и задымление, эвакуированы 62 человека. Об этом информирует РИА Новости.

Как сообщили в городском ГУ МЧС, в 17:07 возгорание было локализовано.

«В помещении столовой произошло горение холодильного оборудования на площади 6 кв. м. Сработала автоматическая пожарная сигнализация», — заявили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электрооборудовании. Пострадавших нет.

По словам охраны, до прибытия пожарных были эвакуированы 62 человека, в том числе 24 ребёнка.

В июне URA.RU писало, что СУ СК по ХМАО возбудило уголовное дело из-за пожара на нефтяном резервуаре в Нижневартовске, в результате которого пострадали два человека.