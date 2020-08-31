Военные ЦВО провели дезинфекцию 27 образовательных учреждений

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что военнослужащие ЦВО провели дезинфекцию 27 образовательных учреждений, расположенных на территории военного округа.

«В преддверии начала учебного года провели дезинфекцию 27 дошкольных, общеобразовательных и военно-учебных заведений Минобороны России в зоне ответственности округа, в том числе расположенных за рубежом — в Киргизии и Таджикистане», — цитирует РИА Новости Лапина.

В пресс-службе округа сообщили, что обработке подверглись площадки проведения торжественных линеек, входные группы, лестничные марши, коридоры, столовые, спортивный и актовый залы.

Отмечается, что всего в дезинфекции были задействованы 13 мобильных отрядов, укомплектованных специалистами радиационной, химической и биологической защиты соединений и частей округа.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что школам необходимо будет следовать ряду новых требований, к которым, в частности, относятся усиленная дезинфекция, термометрия при входе в учебное заведение и ограничения на перемещение внутри школы.