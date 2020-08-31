В Федеральной налоговой службе рассказали о снижении административной нагрузки на бизнес

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В Федеральной налоговой службе рассказали о снижении административной нагрузки на бизнес — для этого будет создана новая цифровая аналитическая платформа.
В Федеральной налоговой службе рассказали о снижении административной нагрузки на бизнес
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Создание системы не только позволит принимать оперативные управленческие решения, в том числе в социально-экономической сфере, но и сократит объём запрашиваемой у бизнеса и граждан информации различными ведомствами и структурами», — цитирует телеканал «360» пресс-релиз ФНС.

С марта 2020 года в рамках исполнения этого поручения и выполнения разработанного плана идёт эксперимент по передаче ФНС России и ПФР первичных деперсонифицированных административных данных в Росстат.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.

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