В ЗВО сообщили об окончании учений с участием 6 тысяч военных

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Пресс-служба Западного военного округа сообщила о завершении двусторонних командно-штабных учений Балтийского флота и общевойсковой армии с участием 6 тыс. военнослужащих.
В ЗВО сообщили об окончании учений с участием 6 тысяч военных
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Практические действия штабов и войск прошли на пяти полигонах в Ленинградской и Калининградской областях, морских полигонах в акватории Балтийского моря и островах Финского залива», — цитирует ТАСС командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлёва. 

В учениях приняли участие около 6 тыс. военнослужащих. Также было задействовано 1,5 тыс. единиц вооружения и военной техники, включая боевые корабли, самолёты и вертолёты.

Ранее корветы ТОФ в ходе учений провели стрельбу по целям на побережье Чукотского моря.

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