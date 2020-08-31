В ЗВО сообщили об окончании учений с участием 6 тысяч военных

Пресс-служба Западного военного округа сообщила о завершении двусторонних командно-штабных учений Балтийского флота и общевойсковой армии с участием 6 тыс. военнослужащих.

«Практические действия штабов и войск прошли на пяти полигонах в Ленинградской и Калининградской областях, морских полигонах в акватории Балтийского моря и островах Финского залива», — цитирует ТАСС командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлёва.

В учениях приняли участие около 6 тыс. военнослужащих. Также было задействовано 1,5 тыс. единиц вооружения и военной техники, включая боевые корабли, самолёты и вертолёты.

Ранее корветы ТОФ в ходе учений провели стрельбу по целям на побережье Чукотского моря.