В Тюменской области прокомментировали ситуацию с началом нового учебного года, в школах будут дежурить медицинские работники.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на данные оперштаба.

«В детских садах в первые десять дней (после открытия. — RT) нас выручила и подстраховала система здравоохранения. В каждом саду дежурили медработники. Сейчас такой же режим будет в школах. В первые две недели (будет дежурить. — RT) закреплённый медицинский работник из поликлиники. Все медицинские кабинеты в детсадах и школах лицензированы», — цитирует издание заместителя губернатора, директора Департамента образования и науки Алексея Райдера.

У всех детей будут измерять температуру.

Ранее доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.