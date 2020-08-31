Генподрядчик «Тавриды» рассказал о строительстве трассы

При строительстве трассы «Таврида» использовался в том числе поточный метод, а также возникали особенности, связанные с климатом. Об этом в интервью RT заявил главный технолог строительного управления АО «ВАД» по Крыму (генподрядчик строительства трассы) Андрей Волков, сопровождавший российского лидера Владимира Путина во время поездки по «Тавриде».

«Нас семь человек было в самом начале. Это в августе 2016 года, когда начинались наши работы по подходам к Керченскому мосту. Очень быстро мы набрали необходимый контингент. В максимальные периоды у нас доходило до 5 тыс. сотрудников. Причём половина этого количества — это мы местных, крымских ребят набирали и с ними работали», — сказал он.

По его словам, при строительстве трассы уже были «определённые наработки».

«Есть опыт, как всю эту команду задействовать. Как распределить функции и задачи. И именно совмещение на разных этапах однотипных видов работ, поточный метод строительства, благодаря всем этим функциям мы успели за три с половиной года построить 250 км», — добавил он.

Как отметил Волков, во время строительства возникали «особенности по климату».

«Когда ливневые осадки проходили. То есть за каких-то полчаса половина месячной нормы осадков. Вот это тоже были особенности. Жаркий климат тоже, когда приходилось искать определённые технологические уловки для того, чтобы добиться необходимого качества. Вот эти особенности мы преодолевали. В каждом конкретном случае искали наилучшие решения, в том числе инженерные, технологические. Благодаря этому всему мы успели», — заявил он.

27 августа в Крыму открылась трасса «Таврида», соединяющая Керчь и Севастополь.

По ней проехал Владимир Путин. Его сопровождал Андрей Волков.