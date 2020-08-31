Генподрядчик «Тавриды» рассказал о строительстве трассы

Короткая ссылка
При строительстве трассы «Таврида» использовался в том числе поточный метод, а также возникали особенности, связанные с климатом. Об этом в интервью RT заявил главный технолог строительного управления АО «ВАД» по Крыму (генподрядчик строительства трассы) Андрей Волков, сопровождавший российского лидера Владимира Путина во время поездки по «Тавриде».
Генподрядчик «Тавриды» рассказал о строительстве трассы
  • © Максим Грознов
  • РИА Новости

«Нас семь человек было в самом начале. Это в августе 2016 года, когда начинались наши работы по подходам к Керченскому мосту. Очень быстро мы набрали необходимый контингент. В максимальные периоды у нас доходило до 5 тыс. сотрудников. Причём половина этого количества — это мы местных, крымских ребят набирали и с ними работали», — сказал он.

По его словам, при строительстве трассы уже были «определённые наработки».

«Есть опыт, как всю эту команду задействовать. Как распределить функции и задачи. И именно совмещение на разных этапах однотипных видов работ, поточный метод строительства, благодаря всем этим функциям мы успели за три с половиной года построить 250 км», — добавил он.

Как отметил Волков, во время строительства возникали «особенности по климату».

«Когда ливневые осадки проходили. То есть за каких-то полчаса половина месячной нормы осадков. Вот это тоже были особенности. Жаркий климат тоже, когда приходилось искать определённые технологические уловки для того, чтобы добиться необходимого качества. Вот эти особенности мы преодолевали. В каждом конкретном случае искали наилучшие решения, в том числе инженерные, технологические. Благодаря этому всему мы успели», — заявил он.

27 августа в Крыму открылась трасса «Таврида», соединяющая Керчь и Севастополь.

По ней проехал Владимир Путин. Его сопровождал Андрей Волков. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить