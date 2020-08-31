На Ставрополье дополнительно выделят на поддержку работодателей 77 млн рублей

На Ставрополье 77 млн рублей дополнительно выделят из федерального бюджета на поддержку работодателей.

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на данные управления по информационной политике аппарата правительства региона.

«Федеральный центр уже перечислил деньги региону на эти цели. В этом году планируется дополнительно организовать не менее двух тысяч новых рабочих мест», — цитирует издание замминистра труда региона Бориса Семеняка.

С начала пандемии на Ставрополье предпринят ряд мер по снижению напряженности на рынке труда. В том числе адресная поддержка при трудоустройстве и субсидии предпринимателям.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.