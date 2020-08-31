На Ставрополье дополнительно выделят на поддержку работодателей 77 млн рублей

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На Ставрополье 77 млн рублей дополнительно выделят из федерального бюджета на поддержку работодателей.
На Ставрополье дополнительно выделят на поддержку работодателей 77 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на данные управления по информационной политике аппарата правительства региона.

«Федеральный центр уже перечислил деньги региону на эти цели. В этом году планируется дополнительно организовать не менее двух тысяч новых рабочих мест», — цитирует издание замминистра труда региона Бориса Семеняка.

С начала пандемии на Ставрополье предпринят ряд мер по снижению напряженности на рынке труда. В том числе адресная поддержка при трудоустройстве и субсидии предпринимателям.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

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