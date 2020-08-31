Во Владимире рассказали о работе врачей во время пандемии

Во Владимире рассказали о работе врачей из кардиологического отделения больницы №4 во время пандемии COVID-19.

Об этом сообщает tv-mig.

«Мы работали всё это время как могли. Думали только о том, чтобы справиться с этой напастью. Радовались, если получалось. Делились опытом. И между собой стали ближе. Стали понимать, что жизнь — самое дорогое, что у нас есть!» — цитирует издание Кошкину Елену Владимировну, заведующую 4-м кардиологическим отделением города.

По её мнению, люди недостаточно серьёзно относятся к своему здоровью, обращаются к медикам за помощью довольно поздно.

«Мы понимали, что мы сейчас как на войне. Я детям звонила и говорила, что домой сегодня не вернусь — буду на работе», — вспоминает начало пандемии её коллега, старшая медсестра больницы Шувачёва Анна Валерьевна.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о выплатах медикам, принимающим участие в борьбе с COVID-19.



