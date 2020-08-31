Ефремов заявил, что никогда «не садился за руль пьяным»

Актёр Михаил Ефремов в суде назвал своим «последним желанием» просьбу провести биологическую экспертизу лобового стекла своей машины, а также заявил, что никогда не садился за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет ТАСС из зала суда.

Как отметил артист, «в старину» выполняли последнее желание приговорённого к казни.

«Меня к казни проговорили ещё 9 июня. Когда защитники потерпевших стали ходить по федеральным каналам и говорить о моей вине. Я вас прошу выполнить моё последнее желание. Я пьяным никогда не садился за руль, и экспертиза должна помочь узнать правду», — сказал он.

Ефремова поддержали его адвокаты, заявив, что это исследование поможет понять, был ли актёр за рулём.

«Если она (экспертиза. — RT) покажет, что он был за рулём, он даже готов признать вину», — сказал адвокат Эльман Пашаев.

Как отметила гособвинитель, прошло очень много времени с момента аварии и «биологические следы могли не сохраниться».

Судья Елена Абрамова отклонила ходатайство об экспертизе.

8 июня в Москве Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице.

Как установила экспертиза, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.