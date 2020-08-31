Ефремов заявил, что никогда «не садился за руль пьяным»
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- РИА Новости
Как отметил артист, «в старину» выполняли последнее желание приговорённого к казни.
«Меня к казни проговорили ещё 9 июня. Когда защитники потерпевших стали ходить по федеральным каналам и говорить о моей вине. Я вас прошу выполнить моё последнее желание. Я пьяным никогда не садился за руль, и экспертиза должна помочь узнать правду», — сказал он.
Ефремова поддержали его адвокаты, заявив, что это исследование поможет понять, был ли актёр за рулём.
«Если она (экспертиза. — RT) покажет, что он был за рулём, он даже готов признать вину», — сказал адвокат Эльман Пашаев.
Как отметила гособвинитель, прошло очень много времени с момента аварии и «биологические следы могли не сохраниться».
Судья Елена Абрамова отклонила ходатайство об экспертизе.
8 июня в Москве Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице.
Как установила экспертиза, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.