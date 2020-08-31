В результате ДТП с микроавтобусом под Воронежем погибли два человека
- РИА Новости
«Микроавтобус Renault Trafic, не рейсовый. В салоне были водитель и семь пассажиров. Водитель 1983 года рождения, пассажир 1948 года рождения скончались. Остальные пострадали», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
По предварительной информации, водитель уснул за рулём.
Ранее стало известно, что в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и грузовой «Газели» в Кочубеевском районе Ставропольского края пострадали шесть человек.