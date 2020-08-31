В результате ДТП с микроавтобусом под Воронежем погибли два человека

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В результате опрокидывания микроавтобуса в кювет на трассе в Ольховатском районе Воронежской области погибли два человека, ещё шесть пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
В результате ДТП с микроавтобусом под Воронежем погибли два человека
  • РИА Новости

«Микроавтобус Renault Trafic, не рейсовый. В салоне были водитель и семь пассажиров. Водитель 1983 года рождения, пассажир 1948 года рождения скончались. Остальные пострадали», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

По предварительной информации, водитель уснул за рулём.

Ранее стало известно, что в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и грузовой «Газели» в Кочубеевском районе Ставропольского края пострадали шесть человек.

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