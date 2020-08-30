На Ставрополье шесть человек пострадали в ДТП
- РИА Новости
«30 августа в 02:40 на 255-м км федеральной автодороги «Кавказ» (территория Кочубеевского района, вблизи Невинномысска) произошло попутное столкновение пассажирского микроавтобуса Fiat и грузовой «Газели», — цитирует сообщение ТАСС.
В результате ДТП шесть пассажиров микроавтобуса, в том числе один ребёнок, были доставлены в больницу Невинномысска. Медики диагностировали у них незначительные травмы.
Ранее в Дагестане 17 человек пострадали в результате ДТП с автобусом.