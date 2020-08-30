На Ставрополье шесть человек пострадали в ДТП

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В Кочубеевском районе Ставропольского края столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовая «Газель», пострадали шесть человек. Об этом информирует УГИБДД по региону.
На Ставрополье шесть человек пострадали в ДТП
  • РИА Новости

«30 августа в 02:40 на 255-м км федеральной автодороги «Кавказ» (территория Кочубеевского района, вблизи Невинномысска) произошло попутное столкновение пассажирского микроавтобуса Fiat и грузовой «Газели», — цитирует сообщение ТАСС.

В результате ДТП шесть пассажиров микроавтобуса, в том числе один ребёнок, были доставлены в больницу Невинномысска. Медики диагностировали у них незначительные травмы.

Ранее в Дагестане 17 человек пострадали в результате ДТП с автобусом.

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