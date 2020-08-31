Эксперт назвал причины нагрева смартфона

Короткая ссылка
Плохое качество связи и перегрев процессора являются одними из основных причин нагрева смартфонов. Об этом заявил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
Эксперт назвал причины нагрева смартфона
  • globallookpress.com

«Причиной нагрева смартфона может являться недостаточная по качеству связь для работы ваших приложений. Таким приложениям, как месенджеры, карты, почтовая служба, приложения статистики, как правило, нужен быстрый интернет», — заявил он в интервью агентству «Прайм».

Щельчин отметил, что при плохом качестве связи приложение начинает отправлять большое количество запросов, что приводит к более быстрой разрядке аккумулятора и к нагреванию аппарата. 

Кроме того, причиной нагрева устройства может являться перегрев процессора. Это происходит при активном использовании разных модулей гаджета —  интернет, Wi-Fi, GPS и Bluetooth.

«Не все гаджеты предназначены для плотной работы, нужна передышка, возможно, стоит даже выключить на время аппарат», — сказал эксперт.

Ранее доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев заявил, что срок службы мобильного телефона можно продлить, если класть его экраном вниз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить