Эксперт назвал причины нагрева смартфона
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«Причиной нагрева смартфона может являться недостаточная по качеству связь для работы ваших приложений. Таким приложениям, как месенджеры, карты, почтовая служба, приложения статистики, как правило, нужен быстрый интернет», — заявил он в интервью агентству «Прайм».
Щельчин отметил, что при плохом качестве связи приложение начинает отправлять большое количество запросов, что приводит к более быстрой разрядке аккумулятора и к нагреванию аппарата.
Кроме того, причиной нагрева устройства может являться перегрев процессора. Это происходит при активном использовании разных модулей гаджета — интернет, Wi-Fi, GPS и Bluetooth.
«Не все гаджеты предназначены для плотной работы, нужна передышка, возможно, стоит даже выключить на время аппарат», — сказал эксперт.
Ранее доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев заявил, что срок службы мобильного телефона можно продлить, если класть его экраном вниз.