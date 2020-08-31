Эксперт назвал причины нагрева смартфона

Плохое качество связи и перегрев процессора являются одними из основных причин нагрева смартфонов. Об этом заявил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

«Причиной нагрева смартфона может являться недостаточная по качеству связь для работы ваших приложений. Таким приложениям, как месенджеры, карты, почтовая служба, приложения статистики, как правило, нужен быстрый интернет», — заявил он в интервью агентству «Прайм».

Щельчин отметил, что при плохом качестве связи приложение начинает отправлять большое количество запросов, что приводит к более быстрой разрядке аккумулятора и к нагреванию аппарата.

Кроме того, причиной нагрева устройства может являться перегрев процессора. Это происходит при активном использовании разных модулей гаджета — интернет, Wi-Fi, GPS и Bluetooth.

«Не все гаджеты предназначены для плотной работы, нужна передышка, возможно, стоит даже выключить на время аппарат», — сказал эксперт.

Ранее доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев заявил, что срок службы мобильного телефона можно продлить, если класть его экраном вниз.