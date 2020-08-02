Эксперт рассказал, как продлить срок службы телефона

Срок службы мобильного телефона можно продлить, если класть его экраном вниз. Об этом заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

«Класть телефон лицом вниз более разумно, так как защиты для экрана придумано много вариантов. А вот для камер пока излишеств с задворками мало. Большинство телефонов имеют выступающую часть камеры, что связано с количеством линз в объективе», — сказал он в интервью агентству «Прайм».

Тимофеев отметил, что многие владельцы смартфона наклеивают на экран бронестекло или плёнку, что позволяет защитить его не только от царапин, но и от трещин в случае падения.

По словам эксперта, класть телефон экраном вниз необходимо и в случае, если он находится в чехле, так как камера всё равно может поцарапаться.

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