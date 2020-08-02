Эксперт рассказал, как продлить срок службы телефона
- Reuters
«Класть телефон лицом вниз более разумно, так как защиты для экрана придумано много вариантов. А вот для камер пока излишеств с задворками мало. Большинство телефонов имеют выступающую часть камеры, что связано с количеством линз в объективе», — сказал он в интервью агентству «Прайм».
Тимофеев отметил, что многие владельцы смартфона наклеивают на экран бронестекло или плёнку, что позволяет защитить его не только от царапин, но и от трещин в случае падения.
По словам эксперта, класть телефон экраном вниз необходимо и в случае, если он находится в чехле, так как камера всё равно может поцарапаться.
Ранее руководитель Hi-Tech mail.ru Дмитрий Рябинин в беседе с радио Sputnik рассказал о способах защитить смартфон от возгорания в условиях летней жары.