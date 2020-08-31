В МЧС сообщили о локализации крупного пожара под Новороссийском

Возгорание сухой растительности на площади 4 га локализовано в посёлке Южная Озереевка под Новороссийском. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

РИА Новости

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение сухой растительности на площади 4 га», — приводит РИА Новости сообщение. Отмечается, что к ликвидации возгорания привлечены 16 человек и четыре единицы техники. «В 00:00 — локализация возгорания сухой растительности посёлка Южная Озереевка на площади 4 га», — заявили в МЧС. Ранее пожарные ликвидировали возгорание на складе лакокрасочных материалов в Советском районе Новосибирска.