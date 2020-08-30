Пожар на складе лакокрасочной продукции в Новосибирске потушен

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Пожарные ликвидировали возгорание на складе лакокрасочных материалов в Советском районе Новосибирска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар на складе лакокрасочной продукции в Новосибирске потушен

«Сотрудники МЧС России ликвидировали крупное возгорание в здании склада по улице Механизаторов в Советском районе Новосибирска», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, площадь пожара составила порядка 1 тыс. кв. м. 

По предварительной информации, пострадавших нет. Для определения причины ЧП будет задействована испытательная пожарная лаборатория.

Ранее сообщалось, что на горящем складе произошло обрушение кровли на площади 200 кв. м.

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