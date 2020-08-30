Пожар на складе лакокрасочной продукции в Новосибирске потушен
«Сотрудники МЧС России ликвидировали крупное возгорание в здании склада по улице Механизаторов в Советском районе Новосибирска», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, площадь пожара составила порядка 1 тыс. кв. м.
По предварительной информации, пострадавших нет. Для определения причины ЧП будет задействована испытательная пожарная лаборатория.
Ранее сообщалось, что на горящем складе произошло обрушение кровли на площади 200 кв. м.