В Московской области загорелись 12 гаражей

В городском округе Одинцово в Московской области загорелись 12 гаражей, по предварительным данным, на площади 300 кв. м.

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РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Пожар произошёл в Кубинке на улице Армейская. «В 16:55 мск объявлен повышенный ранг пожара №2. Происходит горение 12 кирпичных одноэтажных гаражей. Предварительно, на площади 300 кв. м», — заявили в МЧС. В тушении пожара задействованы 72 человека, используется 21 единица техники. В феврале URA.RU сообщало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.