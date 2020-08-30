В Московской области загорелись 12 гаражей

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В городском округе Одинцово в Московской области загорелись 12 гаражей, по предварительным данным, на площади 300 кв. м.
В Московской области загорелись 12 гаражей
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Пожар произошёл в Кубинке на улице Армейская.

«В 16:55 мск объявлен повышенный ранг пожара №2. Происходит горение 12 кирпичных одноэтажных гаражей. Предварительно, на площади 300 кв. м», — заявили в МЧС.

В тушении пожара задействованы 72 человека, используется 21 единица техники.

В феврале URA.RU сообщало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.

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