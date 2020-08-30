Путин поздравил мультипликатора Шварцмана со 100-летием

Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем художника анимационного кино, режиссёра, народного художника России Леонида Шварцмана. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что Шварцмана по праву считают патриархом отечественной школы анимации.

«За годы творчества вы создали замечательные иллюстрации к детским книгам, а главное — богатейшую галерею знаменитых мультипликационных персонажей, которых и сегодня знают и искренне любят зрители всех поколений», — отметил президент.

Глава государства пожелал Шварцману доброго здоровья, бодрости духа и благополучия.

Ранее Путин наградил Шварцмана орденом Александра Невского за большой вклад в развитие отечественной культуры.