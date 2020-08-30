Путин поздравил мультипликатора Шварцмана со 100-летием

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Президент России Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем художника анимационного кино, режиссёра, народного художника России Леонида Шварцмана. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин поздравил мультипликатора Шварцмана со 100-летием
  • Президент РФ Владимир Путин и мультипликатор Леонид Шварцман. Архивное фото
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Путин отметил, что Шварцмана по праву считают патриархом отечественной школы анимации.

«За годы творчества вы создали замечательные иллюстрации к детским книгам, а главное — богатейшую галерею знаменитых мультипликационных персонажей, которых и сегодня знают и искренне любят зрители всех поколений», — отметил президент.

Глава государства пожелал Шварцману доброго здоровья, бодрости духа и благополучия.

Ранее Путин наградил Шварцмана орденом Александра Невского за большой вклад в развитие отечественной культуры.

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