Путин поздравил мультипликатора Шварцмана со 100-летием
- Президент РФ Владимир Путин и мультипликатор Леонид Шварцман. Архивное фото
- РИА Новости
- © Сергей Гунеев
Путин отметил, что Шварцмана по праву считают патриархом отечественной школы анимации.
«За годы творчества вы создали замечательные иллюстрации к детским книгам, а главное — богатейшую галерею знаменитых мультипликационных персонажей, которых и сегодня знают и искренне любят зрители всех поколений», — отметил президент.
Глава государства пожелал Шварцману доброго здоровья, бодрости духа и благополучия.
Ранее Путин наградил Шварцмана орденом Александра Невского за большой вклад в развитие отечественной культуры.