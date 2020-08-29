В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных

За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 82 военнослужащих. Всего в Вооружённых силах России после прохождения лечения выздоровели более 10,7 тыс. заболевших COVID-19, следует из информационного бюллетеня Минобороны.

«Общая численность выздоровевших в ВС России (нарастающим итогом) увеличилась до 10 751 человека», — говорится в сообщении.

Кроме того, ещё 35 007 военных сняты с медицинского наблюдения по истечении 14 суток после второго отрицательного результата тестирования на коронавирус.

В настоящее время коронавирус выявлен у 575 военнослужащих в органах военного управления и воинских частях, 249 курсантов и сотрудников в высших военных учебных заведениях и 110 гражданских сотрудников.

В начале августа глава Минобороны России Сергей Шойгу осмотрел многофункциональный медицинский центр в Петропавловске-Камчатском.