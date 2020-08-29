В Иркутской области семь человек пострадали в ДТП со скорой

Семь человек пострадали в результате столкновения машины скорой помощи и автомобиля «Нива» в Иркутской области. Об этом информирует ГУ МВД по региону.

РИА Новости

ДТП произошло возле посёлка Никилей Качугского района. «По предварительной информации, в результате столкновения травмы получили семь человек», — цитирует сообщение РИА Новости. В том числе пострадали водитель скорой, медицинский работник, четыре пациента и пассажирка «Нивы». По одной из версий, водитель скорой помощи уснул за рулём автомобиля. В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.