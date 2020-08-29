В Иркутской области семь человек пострадали в ДТП со скорой

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Семь человек пострадали в результате столкновения машины скорой помощи и автомобиля «Нива» в Иркутской области. Об этом информирует ГУ МВД по региону.
В Иркутской области семь человек пострадали в ДТП со скорой
  • РИА Новости

ДТП произошло возле посёлка Никилей Качугского района.

«По предварительной информации, в результате столкновения травмы получили семь человек», — цитирует сообщение РИА Новости.

В том числе пострадали водитель скорой, медицинский работник, четыре пациента и пассажирка «Нивы».

По одной из версий, водитель скорой помощи уснул за рулём автомобиля.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.

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