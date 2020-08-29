В Новосибирской области в ДТП пострадали пять человек

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На трассе «Северный обход» в Новосибирской области столкнулись два автомобиля. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
В Новосибирской области в ДТП пострадали пять человек
  • РИА Новости

«По предварительной информации, 29 августа около 15:30 (11:30 мск) водитель автомобиля Lada Granta двигался по «Северному обходу»… При обгоне грузового транспортного средства выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet Aveo», — сообщили в ведомстве.

В МВД рассказали, что «в результате ДТП пострадали водитель и пассажирка Lada, а также двое детей семи и десяти лет, они находились на заднем сиденье».

«Водитель Chevrolet также обратилась за медицинской помощью», — заявили в ведомстве.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.

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