В Новосибирской области в ДТП пострадали пять человек
- РИА Новости
«По предварительной информации, 29 августа около 15:30 (11:30 мск) водитель автомобиля Lada Granta двигался по «Северному обходу»… При обгоне грузового транспортного средства выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet Aveo», — сообщили в ведомстве.
В МВД рассказали, что «в результате ДТП пострадали водитель и пассажирка Lada, а также двое детей семи и десяти лет, они находились на заднем сиденье».
«Водитель Chevrolet также обратилась за медицинской помощью», — заявили в ведомстве.
Все обстоятельства ДТП выясняются.
В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.