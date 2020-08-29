Найдено тело второго члена экипажа затонувшей в Рыбинске баржи

Водолазы обнаружили тело второго члена экипажа затонувшей на Рыбинском водохранилище баржи, сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

«К сожалению, член экипажа обнаружен погибшим. Приношу искренние соболезнования родственникам погибших — оба были нашими земляками, жителями Рыбинска», — цитирует его пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что опрокидывание баржи произошло вследствие течи. Разлива топлива при этом не произошло.

28 августа на Рыбинском водохранилище в Ярославской области перевернулась и затонула баржа. Пять членов экипажа были спасены, двое числились пропавшими без вести. СК возбудил уголовное дело.

Позднее было обнаружено тело одного из членов экипажа баржи.