Найдено тело второго члена экипажа затонувшей в Рыбинске баржи

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Водолазы обнаружили тело второго члена экипажа затонувшей на Рыбинском водохранилище баржи, сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Найдено тело второго члена экипажа затонувшей в Рыбинске баржи
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«К сожалению, член экипажа обнаружен погибшим. Приношу искренние соболезнования родственникам погибших — оба были нашими земляками, жителями Рыбинска», — цитирует его пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что опрокидывание баржи произошло вследствие течи. Разлива топлива при этом не произошло.

28 августа на Рыбинском водохранилище в Ярославской области перевернулась и затонула баржа. Пять членов экипажа были спасены, двое числились пропавшими без вести. СК возбудил уголовное дело.

Позднее было обнаружено тело одного из членов экипажа баржи.

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