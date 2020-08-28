СК возбудил дело по факту затопления баржи на Рыбинском водохранилище

Короткая ссылка
В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту затопления баржи на Рыбинском водохранилище и безвестного исчезновения двух членов экипажа, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте.
СК возбудил дело по факту затопления баржи на Рыбинском водохранилище
  • © Следственный Комитет Российской Федерации

«28 августа 2020 года на Рыбинском водохранилище в Ярославской области перевернулась и затонула баржа. Пять членов экипажа спасены, двое пропали без вести», — говорится в пресс-релизе.

Уголовное дело расследуется в рамках ч. 3 ст. 263 УК России о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

На месте работают следователи.

Ранее в Вологде начали проверку по факту повреждения прогулочного теплохода «Капитан Артюшин» во время рейса с пассажирами на борту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить