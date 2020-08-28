СК возбудил дело по факту затопления баржи на Рыбинском водохранилище

В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту затопления баржи на Рыбинском водохранилище и безвестного исчезновения двух членов экипажа, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте.

«28 августа 2020 года на Рыбинском водохранилище в Ярославской области перевернулась и затонула баржа. Пять членов экипажа спасены, двое пропали без вести», — говорится в пресс-релизе.

Уголовное дело расследуется в рамках ч. 3 ст. 263 УК России о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

На месте работают следователи.

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