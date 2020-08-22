СК начал проверку по факту затопления прогулочного теплохода в Вологде
- РИА Новости
Об этом сообщает Ярославский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.
«Судно в вечернее время 21 августа 2020 года совершало прогулочный рейс с пассажирами на борту. Во время прохода по реке у Кремлёвской площади в городе Вологде корабль получил повреждения, после чего стала поступать вода», — следует из пресс-релиза.
По данным регионального МЧС, на борту находились 25 пассажиров, в том числе ребёнок. Все они были доставлены на берег, никто не пострадал.
Уточняется, что судно было 1973 года постройки.
В конце июня прогулочный теплоход с выпускниками школы и их родителями столкнулся с причалом в Москве, никто не пострадал.