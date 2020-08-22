СК начал проверку по факту затопления прогулочного теплохода в Вологде

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В Вологде начата проверка по факту повреждения прогулочного теплохода «Капитан Артюшин» во время рейса с пассажирами на борту. Все люди спасены, судно затонуло.
СК начал проверку по факту затопления прогулочного теплохода в Вологде
  • РИА Новости

Об этом сообщает Ярославский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

«Судно в вечернее время 21 августа 2020 года совершало прогулочный рейс с пассажирами на борту. Во время прохода по реке у Кремлёвской площади в городе Вологде корабль получил повреждения, после чего стала поступать вода», — следует из пресс-релиза.

По данным регионального МЧС, на борту находились 25 пассажиров, в том числе ребёнок. Все они были доставлены на берег, никто не пострадал.

Уточняется, что судно было 1973 года постройки.

В конце июня прогулочный теплоход с выпускниками школы и их родителями столкнулся с причалом в Москве, никто не пострадал. 

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