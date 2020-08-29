Истребители НАТО сопроводили российские Ту-142 в дальней морской зоне
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- РИА Новости
В рамках учений и мероприятий боевой подготовки выполнили одновременные вылеты 33 самолёта, 15 вертолётов и беспилотники морской авиации ВМФ.
«Десять противолодочных самолётов Ту-142 выполнили плановые полёты в дальнюю морскую зону над акваториями Чёрного, Балтийского, Норвежского, Чукотского морей, моря Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути и над нейтральными водами Тихого океана», — приводит слова главкома ВМФ Интерфакс.
Как сообщил Евменов, истребители НАТО сопровождали российские самолёты во время полёта в дальней морской зоне.
Ранее два российских Су-27 вылетали на перехват бомбардировщика ВВС США над Балтийским морем.