Истребители НАТО сопроводили российские Ту-142 в дальней морской зоне

Короткая ссылка
Российские военные одновременно подняли в воздух несколько десятков самолётов, в том числе десять противолодочных Ту-142. Во время полёта в дальней морской зоне истребители НАТО сопроводили российские самолёты. Об этом сообщил главком ВМФ России Николай Евменов.
Истребители НАТО сопроводили российские Ту-142 в дальней морской зоне
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

В рамках учений и мероприятий боевой подготовки выполнили одновременные вылеты 33 самолёта, 15 вертолётов и беспилотники морской авиации ВМФ.

«Десять противолодочных самолётов Ту-142 выполнили плановые полёты в дальнюю морскую зону над акваториями Чёрного, Балтийского, Норвежского, Чукотского морей, моря Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути и над нейтральными водами Тихого океана», — приводит слова главкома ВМФ Интерфакс.

Как сообщил Евменов, истребители НАТО сопровождали российские самолёты во время полёта в дальней морской зоне.

Ранее два российских Су-27 вылетали на перехват бомбардировщика ВВС США над Балтийским морем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить