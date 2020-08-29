Истребители НАТО сопроводили российские Ту-142 в дальней морской зоне

Российские военные одновременно подняли в воздух несколько десятков самолётов, в том числе десять противолодочных Ту-142. Во время полёта в дальней морской зоне истребители НАТО сопроводили российские самолёты. Об этом сообщил главком ВМФ России Николай Евменов.

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РИА Новости

В рамках учений и мероприятий боевой подготовки выполнили одновременные вылеты 33 самолёта, 15 вертолётов и беспилотники морской авиации ВМФ. «Десять противолодочных самолётов Ту-142 выполнили плановые полёты в дальнюю морскую зону над акваториями Чёрного, Балтийского, Норвежского, Чукотского морей, моря Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути и над нейтральными водами Тихого океана», — приводит слова главкома ВМФ Интерфакс. Как сообщил Евменов, истребители НАТО сопровождали российские самолёты во время полёта в дальней морской зоне. Ранее два российских Су-27 вылетали на перехват бомбардировщика ВВС США над Балтийским морем.