В Томской области произошла вспышка коронавируса в доме-интернате

Короткая ссылка
В Томской области выявлен очаг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в доме-интернате закрытого типа в одном из районов. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на начальника департамента информационной политики областной администрации Алексея Севостьянова.
В Томской области произошла вспышка коронавируса в доме-интернате
  • Reuters

«Всего взято 187 ПЦР-тестов среди проживающих и персонала, 51 тест сегодня показал положительный результат, остальные находятся в работе», — заявила начальник регионального департамента социальной защиты населения Марина Киняйкина.

По её словам, всех постояльцев с коронавирусом госпитализировали. У всех пациентов состояние разной степени тяжести, в том числе есть бессимптомные. 

В учреждении провели дезинфекцию. Все проживающие находятся под меднаблюдением. 

Роспотребнадзор организовал расследование, чтобы установить источник инфицирования.

Ранее СК организовал проверку по факту массового заболевания коронавирусной инфекцией в детском оздоровительном лагере «Улыбка» в Ивановской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить