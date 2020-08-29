В Томской области произошла вспышка коронавируса в доме-интернате

В Томской области выявлен очаг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в доме-интернате закрытого типа в одном из районов. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на начальника департамента информационной политики областной администрации Алексея Севостьянова.

«Всего взято 187 ПЦР-тестов среди проживающих и персонала, 51 тест сегодня показал положительный результат, остальные находятся в работе», — заявила начальник регионального департамента социальной защиты населения Марина Киняйкина.

По её словам, всех постояльцев с коронавирусом госпитализировали. У всех пациентов состояние разной степени тяжести, в том числе есть бессимптомные.

В учреждении провели дезинфекцию. Все проживающие находятся под меднаблюдением.

Роспотребнадзор организовал расследование, чтобы установить источник инфицирования.

Ранее СК организовал проверку по факту массового заболевания коронавирусной инфекцией в детском оздоровительном лагере «Улыбка» в Ивановской области.