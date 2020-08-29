В Томской области произошла вспышка коронавируса в доме-интернате
- Reuters
«Всего взято 187 ПЦР-тестов среди проживающих и персонала, 51 тест сегодня показал положительный результат, остальные находятся в работе», — заявила начальник регионального департамента социальной защиты населения Марина Киняйкина.
По её словам, всех постояльцев с коронавирусом госпитализировали. У всех пациентов состояние разной степени тяжести, в том числе есть бессимптомные.
В учреждении провели дезинфекцию. Все проживающие находятся под меднаблюдением.
Роспотребнадзор организовал расследование, чтобы установить источник инфицирования.
Ранее СК организовал проверку по факту массового заболевания коронавирусной инфекцией в детском оздоровительном лагере «Улыбка» в Ивановской области.