СК начал проверку из-за коронавируса в лагере в Ивановской области

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Следователи организовали проверку по факту массового заболевания коронавирусной инфекцией в детском оздоровительном лагере «Улыбка» в Ивановской области.
СК начал проверку из-за коронавируса в лагере в Ивановской области
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

Об этом информирует региональное управление Следственного комитета.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области проводится доследственная проверка по фактам массового заражения детей коронавирусной инфекцией в одном из оздоровительных учреждений региона (ч. 1 ст. 238 УК России)», — заявили в ведомстве.

Следователи устанавливают источник инфицирования, круг контактных лиц. Кроме того, проверяется документация лагеря. 

Как передаёт ТАСС, ранее первый замглавы департамента здравоохранения региона Алексей Буянкин сообщил, что положительный результат теста на коронавирус в лагере у 52 детей и шести взрослых. Никого из детей не госпитализировали, так как их состояние нормальное.

В конце июля вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована на руднике в Красноярском крае.

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