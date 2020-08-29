В Пермском крае задержали подростка по подозрению в убийстве девочки

В Пермском крае сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнего подростка по подозрению в убийстве десятилетней девочки. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.

«В настоящее время следствием установлен подозреваемый в совершении преступления в отношении малолетней. Им оказался 16-летний житель Чусовского района, ранее судимый за преступление имущественного характера», — заявили в СК.

Подозреваемого задержали, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде ареста.

Следователи устанавливают причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Ранее сообщалось, что тело девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в зарослях травы на участке местности на расстоянии 100—150 метров от её дома.