В Пермском крае нашли тело девочки с признаками насильственной смерти
- РИА Новости
Информация об исчезновении девочки в Чусовском районе поступила в правоохранительные органы вечером в четверг, 27 августа.
В тот же день «для полного и всестороннего установления всех обстоятельств инцидента» было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.
«28 августа 2020 года днём... в зарослях травы на участке местности на расстоянии 100—150 метров от дома, где проживала несовершеннолетняя, обнаружено тело девочки с признаками насильственной смерти», — говорится в пресс-релизе.
В настоящее время ведётся поиск виновного лица и устанавливаются обстоятельства происшедшего.
В июле в Сахалинской области в лесном массиве обнаружили тело пропавшей восьмилетней девочки «с признаками насильственной смерти».