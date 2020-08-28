В Пермском крае нашли тело девочки с признаками насильственной смерти

В Пермском крае нашли тело пропавшей накануне десятилетней девочки с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Информация об исчезновении девочки в Чусовском районе поступила в правоохранительные органы вечером в четверг, 27 августа.

В тот же день «для полного и всестороннего установления всех обстоятельств инцидента» было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

«28 августа 2020 года днём... в зарослях травы на участке местности на расстоянии 100—150 метров от дома, где проживала несовершеннолетняя, обнаружено тело девочки с признаками насильственной смерти», — говорится в пресс-релизе.

В настоящее время ведётся поиск виновного лица и устанавливаются обстоятельства происшедшего.

В июле в Сахалинской области в лесном массиве обнаружили тело пропавшей восьмилетней девочки «с признаками насильственной смерти».