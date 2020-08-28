В Пермском крае нашли тело девочки с признаками насильственной смерти

Короткая ссылка
В Пермском крае нашли тело пропавшей накануне десятилетней девочки с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.
В Пермском крае нашли тело девочки с признаками насильственной смерти
  • РИА Новости

Информация об исчезновении девочки в Чусовском районе поступила в правоохранительные органы вечером в четверг, 27 августа.

В тот же день «для полного и всестороннего установления всех обстоятельств инцидента» было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

«28 августа 2020 года днём... в зарослях травы на участке местности на расстоянии 100—150 метров от дома, где проживала несовершеннолетняя, обнаружено тело девочки с признаками насильственной смерти», — говорится в пресс-релизе.

В настоящее время ведётся поиск виновного лица и устанавливаются обстоятельства происшедшего.

В июле в Сахалинской области в лесном массиве обнаружили тело пропавшей восьмилетней девочки «с признаками насильственной смерти». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить