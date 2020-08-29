В Кремле сообщили об отсутствии планов визита Путина в Белоруссию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в настоящее время не планирует визит в Белоруссию.
- РИА Новости
«Пока планов поездки нет», — заявил Песков.
Так он ответил на вопрос о возможности визита Путина в Белоруссию в ближайшее время.
Ранее президент России отметил, что Москва признала легитимность выборов президента Белоруссии.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему: