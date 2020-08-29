В Кремле сообщили об отсутствии планов визита Путина в Белоруссию

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в настоящее время не планирует визит в Белоруссию.
В Кремле сообщили об отсутствии планов визита Путина в Белоруссию
  • РИА Новости

«Пока планов поездки нет», — заявил Песков.

Так он ответил на вопрос о возможности визита Путина в Белоруссию в ближайшее время.

Ранее президент России отметил, что Москва признала легитимность выборов президента Белоруссии.

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