Корабль БФ выполнил стрельбу ракетой «Калибр» в Белом море
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Балтийского флота.
«В рамках плановой боевой подготовки сил Балтийского флота малый ракетный корабль «Зелёный Дол» в Белом море выполнил успешную стрельбу крылатой ракетой комплекса морского базирования «Калибр» по береговой цели на полигоне Чижа», — заявили во флоте.
Ранее на учениях в Чёрном море малый ракетный корабль «Ингушетия» провёл стрельбу с использованием комплекса «Калибр».