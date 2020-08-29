Корабль БФ выполнил стрельбу ракетой «Калибр» в Белом море 

Малый ракетный корабль «Зелёный Дол» Балтийского флота успешно выполнил стрельбу по береговой цели крылатой ракетой «Калибр» в Белом море.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Балтийского флота.

«В рамках плановой боевой подготовки сил Балтийского флота малый ракетный корабль «Зелёный Дол» в Белом море выполнил успешную стрельбу крылатой ракетой комплекса морского базирования «Калибр» по береговой цели на полигоне Чижа», — заявили во флоте.

Ранее на учениях в Чёрном море малый ракетный корабль «Ингушетия» провёл стрельбу с использованием комплекса «Калибр».