В Совфеде оценили идею запретить оказание услуг караоке до конца года

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева запретить развлекательным заведениям до конца года предоставлять услуги караоке.

Рязанский отметил, что такое предложение возникло, поскольку в таких случаях существует вероятность передачи вируса через микрофон, который передаётся из рук в руки.

«Я так понимаю, что он, наверное, попытался сравнить эту процедуру в некотором смысле с курением кальяна и так далее. Мне кажется, что в данном случае любая мера, которая предусматривает некую осторожность в рамках передачи инфекции, оправдана», — пояснил сенатор.

По его мнению, вряд ли подобные заведения будут закрыты, но, как пояснил парламентарий, может, например, появиться предписание, чтобы данные заведения проводили дополнительную обработку микрофонов.

«Так как они являются неким средством коллективного использования... После каждого исполнения — это нехитрая процедура — взять и протереть микрофон соответствующим средством», — заключил Рязанский.

Ранее Сухарев предложил запретить развлекательным заведениям до конца года предоставлять услуги караоке.

Копия письма на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

В своём обращении законодатель напомнил, что в России по-прежнему ежедневно выявляется более 4 тыс. случаев COVID-19.

По данным депутата, многие эксперты, в том числе зарубежные, отмечали, что заведения, предоставляющие услуги караоке, несут повышенную опасность передачи и распространения этого заболевания.