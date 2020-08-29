В Госдуме предложили ввести ответственность за незаконные туруслуги
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Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин.
Он отметил, что депутаты планируют уделить внимание совершенствованию кадрового обеспечения развития туризма.
«В частности, нужно ввести механизм обязательной аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, инструкторов-проводников, а также установить административную ответственность за незаконное оказание туристических услуг», — сказал Пайкин.
Также парламентарий сообщил, что в настоящее время прорабатывается инициатива о создании единой карты наиболее привлекательных туристических маршрутов.
Ранее НСН передавала, что глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о программе поддержки внутреннего туризма.