В Госдуме предложили ввести ответственность за незаконные туруслуги

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В Госдуме в осеннюю сессию планируют рассмотреть механизмы правового регулирования деятельности экскурсоводов, а также ответственности за незаконное оказание туристических услуг.
В Госдуме предложили ввести ответственность за незаконные туруслуги
  • Pixabay

Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин.

Он отметил, что депутаты планируют уделить внимание совершенствованию кадрового обеспечения развития туризма. 

«В частности, нужно ввести механизм обязательной аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, инструкторов-проводников, а также установить административную ответственность за незаконное оказание туристических услуг», — сказал Пайкин.

Также парламентарий сообщил, что в настоящее время прорабатывается инициатива о создании единой карты наиболее привлекательных туристических маршрутов. 

Ранее НСН передавала, что глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о программе поддержки внутреннего туризма.

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