В Лесозаводске ввели режим ЧС. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.

Отмечается, что «интенсивные осадки, продолжающиеся на большей части территории Приморского края, привели к усложнению паводковой обстановки».

В правительстве региона сообщили, что «подтопления зафиксированы в селе Ружино Лесозаводского городского округа, в Пограничном округе в связи с переливами воды ограничено движение легкового транспорта».

«Оперативные службы работают на аварийных участках и обеспечивают безопасность граждан», — говорится в сообщении.

Согласно данным Министерства ГО и ЧС, «наиболее сложная ситуация сложилась в Лесозаводском городском округе».

«В связи с подтоплениями в селе Ружино введён режим ЧС муниципального характера. Ущерб уточняется», — сообщили в ведомстве.

Также в региональном правительстве заявили, что «в период с 29 по 30 августа формирование дождевых паводков продолжится».

Ранее сообщалось, что специалисты из МГУ и Института географии РАН не исключили, что экстремальные паводки будут происходить в России чаще, чем раньше, и назвали ряд причин, влияющих на этот процесс.