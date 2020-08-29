В Лесозаводске ввели режим ЧС
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Отмечается, что «интенсивные осадки, продолжающиеся на большей части территории Приморского края, привели к усложнению паводковой обстановки».
В правительстве региона сообщили, что «подтопления зафиксированы в селе Ружино Лесозаводского городского округа, в Пограничном округе в связи с переливами воды ограничено движение легкового транспорта».
«Оперативные службы работают на аварийных участках и обеспечивают безопасность граждан», — говорится в сообщении.
Согласно данным Министерства ГО и ЧС, «наиболее сложная ситуация сложилась в Лесозаводском городском округе».
«В связи с подтоплениями в селе Ружино введён режим ЧС муниципального характера. Ущерб уточняется», — сообщили в ведомстве.
Также в региональном правительстве заявили, что «в период с 29 по 30 августа формирование дождевых паводков продолжится».
Ранее сообщалось, что специалисты из МГУ и Института географии РАН не исключили, что экстремальные паводки будут происходить в России чаще, чем раньше, и назвали ряд причин, влияющих на этот процесс.