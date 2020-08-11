Эксперты не исключили увеличения числа наводнений в России

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Специалисты из МГУ и Института географии РАН не исключили, что экстремальные паводки будут происходить в России чаще, чем раньше, и назвали ряд причин, влияющих на этот процесс.
Эксперты не исключили увеличения числа наводнений в России
  • © РИА Новости / МЧС РФ

Как сообщает «Парламентская газета», вероятно, наводнения в ближайшем будущем не только будут продолжаться, но и станут возникать чаще, особенно это касается юга страны — Кубани и Северного Кавказа, юга Сибири и Дальнего Востока, рассчитали специалисты из МГУ и Института географии РАН.

Наводнения возникают по нескольким причинам, рассказал профессор географического факультета МГУ, заместитель директора Института географии РАН Андрей Панин. Первая — ливневые дожди, вторая — так называемые ледовые заторы, третья — ветровые нагоны.

По имеющимся оценкам, которые привёл кандидат географических наук ведущий научный сотрудник Института географии РАН Александр Георгиади, ущерб, который наносят наводнения российским субъектам, ежегодно составляет примерно 40—100 млрд рублей.

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев сообщил, что есть ряд проблем с гидротехническими сооружениями.

«Первая — отсутствие должного учёта этих сооружений... Вторая — очень много в стране бесхозных сооружений. Нет хозяина, нет людей, с которых можно спросить, к кому обратиться», — сказал он.

Ещё одна проблема — это, по мнению Николаева, то, что многие дамбы не соответствуют актуальным нормам безопасности.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС России завершили работы по ликвидации последствий наводнения в Нижних Сергах в Свердловской области, где в июле из-за ливня затопило более 200 жилых домов.

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