В России стартовала регистрация автомобилей в МФЦ

C 29 августа в России начали действовать поправки к перечню государственных услуг, которые позволяют регистрировать автомобили в многофункциональных центрах (МФЦ).

«Указанные поправки вступают в силу по истечении семи дней после дня официального опубликования постановления правительства РФ, то есть 29 августа 2020 года», — цитирует РИА Новости Госавтоинспекцию России.

Отмечается, что сотрудники МФЦ будут заниматься приёмом и выдачей документов и государственных регистрационных знаков.

Остальные процедуры останутся в ведомстве Госавтоинспекции.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому регистрацию транспортных средств можно будет осуществлять в МФЦ.