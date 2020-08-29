В России стартовала регистрация автомобилей в МФЦ

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C 29 августа в России начали действовать поправки к перечню государственных услуг, которые позволяют регистрировать автомобили в многофункциональных центрах (МФЦ).
В России стартовала регистрация автомобилей в МФЦ
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«Указанные поправки вступают в силу по истечении семи дней после дня официального опубликования постановления правительства РФ, то есть 29 августа 2020 года», — цитирует РИА Новости Госавтоинспекцию России.

Отмечается, что сотрудники МФЦ будут заниматься приёмом и выдачей документов и государственных регистрационных знаков.

Остальные процедуры останутся в ведомстве Госавтоинспекции.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому регистрацию транспортных средств можно будет осуществлять в МФЦ.

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