Минздрав предложил выдавать электронное свидетельство о рождении
- РИА Новости
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Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.
«Проект акта разработан для установления возможности выдачи медицинских свидетельств о рождении в форме электронных документов», — говорится в описании к проекту.
Как отмечается, это делается в целях обеспечения возможности предоставления государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме.
В пояснительной записке говорится, что это позволит осуществлять передачу соответствующих свидетельств в электронном виде из медицинской организации в органы записи актов гражданского состояния для регистрации фактов рождения без личного обращения гражданина в органы записи актов гражданского состояния.
В середине июля сообщалось, что в Госдуму могут внести законопроект, предусматривающий полный перевод в электронную форму процесса урегулирования убытков по ОСАГО.