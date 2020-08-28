Минздрав предложил выдавать электронное свидетельство о рождении

Минздрав России разработал проект приказа, предусматривающего получение медицинского свидетельства о рождении ребёнка в электронном виде при согласии матери.

Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

«Проект акта разработан для установления возможности выдачи медицинских свидетельств о рождении в форме электронных документов», — говорится в описании к проекту.

Как отмечается, это делается в целях обеспечения возможности предоставления государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме.

В пояснительной записке говорится, что это позволит осуществлять передачу соответствующих свидетельств в электронном виде из медицинской организации в органы записи актов гражданского состояния для регистрации фактов рождения без личного обращения гражданина в органы записи актов гражданского состояния.

В середине июля сообщалось, что в Госдуму могут внести законопроект, предусматривающий полный перевод в электронную форму процесса урегулирования убытков по ОСАГО.