Минздрав предложил выдавать электронное свидетельство о рождении

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Минздрав России разработал проект приказа, предусматривающего получение медицинского свидетельства о рождении ребёнка в электронном виде при согласии матери.
Минздрав предложил выдавать электронное свидетельство о рождении
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

«Проект акта разработан для установления возможности выдачи медицинских свидетельств о рождении в форме электронных документов», — говорится в описании к проекту.

Как отмечается, это делается в целях обеспечения возможности предоставления государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме.

В пояснительной записке говорится, что это позволит осуществлять передачу соответствующих свидетельств в электронном виде из медицинской организации в органы записи актов гражданского состояния для регистрации фактов рождения без личного обращения гражданина в органы записи актов гражданского состояния.

В середине июля сообщалось, что в Госдуму могут внести законопроект, предусматривающий полный перевод в электронную форму процесса урегулирования убытков по ОСАГО.

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