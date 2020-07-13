В России могут полностью перевести в электронную форму процесс урегулирования убытков по ОСАГО

В Госдуму могут внести законопроект, предусматривающий полный перевод в электронную форму процесса урегулирования убытков по ОСАГО.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как заявил один из авторов документа, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, действующее страховое законодательство предполагает, что при страховом случае потерпевший должен не только самостоятельно собрать разнообразные справки и документы, но и предоставить их страховщику, как правило, на бумажных носителях лично или по почте, причём в ОСАГО предусмотрено, что обмен данными в электронном виде не освобождает потерпевшего от предоставления всех документов на бумаге.

По словам разработчиков законопроекта, потерпевший также должен предоставлять страховщику для осмотра повреждённый автомобиль, и в результате в отдельных регионах страхователь, заключивший электронный договор, фактически не может получить качественное урегулирование убытка, поскольку для этого ему необходимо приехать в офис страховщика, находящийся в нескольких тысячах километров.

Для решения таких вопросов предложено исключить обязанность потерпевшего предоставлять документы о страховом возмещении только в бумажном виде. Осмотр автомобиля допускается через обмен фото- и видеоматериалами с использованием мобильного приложения.

Ранее руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал принятие закона об индивидуализации тарифов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).