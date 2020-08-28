Истребители НАТО сопровождали самолёты России над нейтральными водами

Истребители НАТО частично сопровождали самолёты России над нейтральными водами Балтийского моря, Северного Ледовитого и Тихого океанов, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.

Самолёты Северного, Тихоокеанского и Балтийского флота, а также дальней авиации Воздушно-космических сил России выполняли полёты в рамках учений «Океанский щит — 2020».

В частности, были задействованы восемь противолодочных самолётов Ту-142, четыре противолодочных Ил-38, два бомбардировщика Су-24М, а также два стратегических бомбардировщика Ту-95МС и один топливозаправщик Ил-78.

«На отдельных участках полётов российские самолёты сопровождались истребителями стран НАТО», — приводит заявление центра ТАСС.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 поднимался для перехвата американского самолёта-разведчика над нейтральными водами Чёрного моря.