В Смоленской области женщину подозревают в убийстве младенца

В Смоленской области 39-летнюю женщину подозревают в убийстве своего шестимесячного младенца. Возбуждено уголовное дело, подозреваемая задержана, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

По данным следствия, днём 27 августа жительница города Сафоново, не сумев успокоить плачущего младенца, «умышленно поместила ему в рот кляп из салфеток и лишила возможности свободно двигаться».

«Спустя какое-то время подозреваемая взяла ребёнка и увидела, что он не подаёт признаков жизни, после этого позвонила в скорую помощь, прибывшие врачи которой констатировали смерть малолетнего», — говорится в заявлении ведомства.

У женщины есть ещё один малолетний ребёнок, ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, семья состояла на учёте в органах профилактики.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде ареста.

В июле в Перми задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятимесячного младенца.