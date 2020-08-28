В Смоленской области женщину подозревают в убийстве младенца
- РИА Новости
По данным следствия, днём 27 августа жительница города Сафоново, не сумев успокоить плачущего младенца, «умышленно поместила ему в рот кляп из салфеток и лишила возможности свободно двигаться».
«Спустя какое-то время подозреваемая взяла ребёнка и увидела, что он не подаёт признаков жизни, после этого позвонила в скорую помощь, прибывшие врачи которой констатировали смерть малолетнего», — говорится в заявлении ведомства.
У женщины есть ещё один малолетний ребёнок, ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, семья состояла на учёте в органах профилактики.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде ареста.
В июле в Перми задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятимесячного младенца.