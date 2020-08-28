В Кузбассе возбудили дело после исчезновения двух подростков

Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения 17-летнего юноши и 16-летней девочки в Кемеровской области. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по региону.

По предварительным данным, 24 августа подростки направились на автовокзал в Ленинске-Кузнецком, чтобы проводить знакомого.

После этого они перестали выходить на связь, передаёт РИА Новости.

Следователи отработали круг общения подростков, проверили их близких родственников, допросили продавцов торговых точек, возле которых стояли пропавшие перед исчезновением.

Также осмотрено место последнего пребывания подростков, просмотрены записи с камер видеонаблюдения. Следователи установили, в каком направлении подростки ушли с автовокзала.

Ранее в Пермском крае нашли тело пропавшей накануне десятилетней девочки с признаками насильственной смерти.