Путин положительно оценил меры в Татарстане по борьбе с коронавирусом
- РИА Новости
«Что касается пандемии, Татарстан, безусловно, здесь хорошо выглядит, находится по уровню заболеваемости на 82-м месте в стране. Это хороший показатель», — сказал Путин.
По его словам, предпринятые меры были «адекватны ситуации, которая сложилась в республике».
Минниханов, в свою очередь, доложил, что с 17 августа Татарстан перешёл на третий этап снятия ограничительных мер: в республике вновь открылись кинотеатры, концертные залы, театры и — с ограничениями — возобновились культурные и спортивные мероприятия.
Как отметил глава Татарстана, в регионе созданы необходимые резервы оборудования, средств индивидуальной защиты и койко-мест, что позволило вернуться к полноценному оказанию профильной медицинской помощи.
Ранее Роспотребнадзор назвал Татарстан среди регионов с наибольшим (более 20%) популяционным иммунитетом к коронавирусу.
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал сообщения о возможности более тяжёлого течения COVID-19 осенью.