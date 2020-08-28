Путин положительно оценил меры в Татарстане по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым отметил, что в республике приняты адекватные меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«Что касается пандемии, Татарстан, безусловно, здесь хорошо выглядит, находится по уровню заболеваемости на 82-м месте в стране. Это хороший показатель», — сказал Путин.

По его словам, предпринятые меры были «адекватны ситуации, которая сложилась в республике».

Минниханов, в свою очередь, доложил, что с 17 августа Татарстан перешёл на третий этап снятия ограничительных мер: в республике вновь открылись кинотеатры, концертные залы, театры и — с ограничениями — возобновились культурные и спортивные мероприятия.

Как отметил глава Татарстана, в регионе созданы необходимые резервы оборудования, средств индивидуальной защиты и койко-мест, что позволило вернуться к полноценному оказанию профильной медицинской помощи.

Ранее Роспотребнадзор назвал Татарстан среди регионов с наибольшим (более 20%) популяционным иммунитетом к коронавирусу.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал сообщения о возможности более тяжёлого течения COVID-19 осенью.