Психолог рассказал, что делать при тревожно-депрессивном расстройстве

Психолог, член Профессиональной психотерапевтической лиги (ППЛ) Светлана Богданчик рассказала, что делать при тревожно-депрессивном расстройстве.

«Депрессия и тревожное расстройство имеют существенные отличия», — рассказала Светлана Богданчик в интервью ФАН.

Депрессия характеризуется негативными мыслями о себе, об окружающем мире и о будущем, а тревожность — постоянным беспокойством, не связанным с определёнными объектами или ситуациями.

Тем не менее почти 50% людей, имеющих депрессию, диагностируют и тревожное расстройство.

«Хронический стресс, вызываемый ускоренными темпами нашей жизни, сделал тревожно-депрессивное расстройство болезнью современности», — цитирует издание психолога.

По её словам, в группе риска люди с низкой стрессоустойчивостью, нестабильной психикой, негативным мышлением, оценочным восприятием и имеющие детские психотравмы. Тревожно-депрессивное расстройство может проявиться в любом возрасте.

При подозрении на проблему специалист советует обратиться к психотерапевту и начать хоть что-то делать для повышения качества своей жизни.

Ранее профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ Марина Розенова в беседе с kp.ru дала рекомендации по поддержке учеников, боящихся отвечать у доски.