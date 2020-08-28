Кузнецова рассказала о новом подходе к борьбе с буллингом в школах
- РИА Новости
«Не только пятёрками измеряется радость ребёнка от образовательного процесса. Атмосфера в школьном коллективе очень важна. В последнее время на столах уполномоченных по правам ребёнка в регионах много обращений от родителей по конфликтам, которые не разрешаются в образовательных организациях», — цитирует ФАН детского омбудсмена.
Кузнецова подчеркнула, что сегодня есть надежда, что закон президента о патриотическом воспитании поможет изменить ситуацию и не допустить её ухудшения.
Ранее преподаватель английского языка Александр Кальмз в беседе с Nation News рассказал, с какого возраста лучше всего изучать иностранные языки.