Кузнецова рассказала о новом подходе к борьбе с буллингом в школах

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Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова прокомментировала роль закона о патриотическом воспитании в борьбе с буллингом в школах.
Кузнецова рассказала о новом подходе к борьбе с буллингом в школах
  • РИА Новости

«Не только пятёрками измеряется радость ребёнка от образовательного процесса. Атмосфера в школьном коллективе очень важна. В последнее время на столах уполномоченных по правам ребёнка в регионах много обращений от родителей по конфликтам, которые не разрешаются в образовательных организациях», — цитирует ФАН детского омбудсмена.

Кузнецова подчеркнула, что сегодня есть надежда, что закон президента о патриотическом воспитании поможет изменить ситуацию и не допустить её ухудшения.

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