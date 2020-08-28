В России за сутки выявлено 4829 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 4829 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 980 405, информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 4829 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1103 (22,8%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Накануне было выявлено 4711 случаев.

За сутки после COVID-19 выписаны 5905 человек, за всё время — 798 466.

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