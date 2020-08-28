В России за сутки выявлено 4829 новых случаев коронавируса
- РИА Новости
«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 4829 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1103 (22,8%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.
Накануне было выявлено 4711 случаев.
За сутки после COVID-19 выписаны 5905 человек, за всё время — 798 466.
Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил возможное влияние туризма на ситуацию с пандемией коронавируса.