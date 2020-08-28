В Томской области суд обязал чиновников ликвидировать шесть свалок в лесах

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В Томской области суд обязал чиновников ликвидировать шесть свалок в лесных массивах Томского и Шегарского районов.
В Томской области суд обязал чиновников ликвидировать шесть свалок в лесах
  • РИА Новости

«В ходе выездных проверок в непосредственной близости от сел Корнилово, Курлек, Победа обнаружено захламление лесного массива бытовым мусором, древесными отходами, отходами полиэтиленовой тары, пенопласта, стекла и другими твёрдыми коммунальными отходами», — цитирует vtomske.ru сообщение Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

Томский межрайонный природоохранный прокурор направила в суды шесть исковых заявлений о возложении на Департамент лесного хозяйства Томской области обязанности обеспечить очистку территории лесного фонда от захламления отходами общим объёмом свыше 120 куб. м.

Кировский районный суд и Томский райсуд иски удовлетворили.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии начали ликвидировать несанкционированные свалки в рамках нацпроекта «Экология».

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