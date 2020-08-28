В Якутии при столкновении двух микроавтобусов пострадали 13 человек

В Якутии на автодороге «Колыма» столкнулись два микроавтобуса, в машинах находились 18 человек. Из них 13 пострадали и один погиб, сообщили в МЧС. Среди пострадавших четыре ребёнка, уточнили в ведомстве.

Инцидент произошёл на территории Таттинского района вблизи населённого пункта Черкёх.

«В результате организованного взаимодействия установлено, что в машинах находились 18 человек. В результате ДТП погиб один человек, 13 человек пострадали, в том числе четыре ребёнка», — заявили в МЧС.

Движение транспорта на участке дороги не прекращалось.

Ранее сообщалось, что семь человек пострадали в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и автомобиля в Новосибирской области.