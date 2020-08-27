Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирской области
«Шесть пассажиров автомобиля Ford Transit были доставлены в медицинское учреждение, а также водитель Honda. Всего семь человек», — цитирует представитель ведомства ТАСС.
Ранее более десяти человек пострадали и были госпитализированы после столкновения автобуса и грузовика на Калужском шоссе в Новой Москве.
В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.