Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирской области

Семь человек пострадали в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и автомобиля в Новосибирской области, сообщает региональное ГИБДД.

«Шесть пассажиров автомобиля Ford Transit были доставлены в медицинское учреждение, а также водитель Honda. Всего семь человек», — цитирует представитель ведомства ТАСС.

Ранее более десяти человек пострадали и были госпитализированы после столкновения автобуса и грузовика на Калужском шоссе в Новой Москве.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.