В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

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В течение недели разведку у российских границ вели 38 иностранных самолётов-разведчиков. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
  • © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

«38 самолётов-разведчиков других государств вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС», — говорится в сообщении газеты.

Также к границам приближались четыре беспилотных летательных аппарата.

Российские истребители из состава дежурных сил ПВО шесть раз поднимались на перехват. Нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Ранее сообщалось, что российский истребитель МиГ-31 перехватил у границы России над Баренцевым морем самолёт ВВС Норвегии.

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