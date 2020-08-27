Мишустин и Головченко провели телефонный разговор

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Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили торгово-экономическое сотрудничество и укрепление взаимодействия в формате Союзного государства.
Мишустин и Головченко провели телефонный разговор
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба правительства.

«Главы правительств России и Белоруссии затронули актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества и укрепления взаимодействия в формате Союзного государства», — указано в сообщении.

Также они обсудили график контактов двух стран на правительственном уровне.

Ранее Мишустин и Головченко в ходе переговоров уделили особое внимание «взаимодействию в энергетике и промышленной кооперации, включая автомобилестроение и сельхозмашиностроение».

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