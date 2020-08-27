Мишустин и Головченко провели телефонный разговор
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба правительства.
«Главы правительств России и Белоруссии затронули актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества и укрепления взаимодействия в формате Союзного государства», — указано в сообщении.
Также они обсудили график контактов двух стран на правительственном уровне.
Ранее Мишустин и Головченко в ходе переговоров уделили особое внимание «взаимодействию в энергетике и промышленной кооперации, включая автомобилестроение и сельхозмашиностроение».