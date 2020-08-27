Россия передала Перу 500 наборов тест-систем на коронавирус

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Россия направила самолётом в Перу 500 наборов тест-систем на коронавирус, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Россия передала Перу 500 наборов тест-систем на коронавирус
  • РИА Новости

«Cпецрейсом Nordwind в Лиму было доставлено 500 наборов тест-систем и реагенты к ним», — цитирует РИА Новости Захарову.

Отмечается, что тест-системы были отправлены в ответ на обращение правительства Перу об оказании помощи в борьбе с распространением коронавируса.

Также сообщается, что прорабатывается вопрос о дополнительных поставках в Перу соответствующей продукции.

Ранее власти Перу направили запрос России относительно вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

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