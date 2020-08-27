Россия передала Перу 500 наборов тест-систем на коронавирус
- РИА Новости
«Cпецрейсом Nordwind в Лиму было доставлено 500 наборов тест-систем и реагенты к ним», — цитирует РИА Новости Захарову.
Отмечается, что тест-системы были отправлены в ответ на обращение правительства Перу об оказании помощи в борьбе с распространением коронавируса.
Также сообщается, что прорабатывается вопрос о дополнительных поставках в Перу соответствующей продукции.
Ранее власти Перу направили запрос России относительно вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.